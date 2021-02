Der Wetterbericht, die Lage: Am Rand eines Hochs mit Schwerpunkt über Südosteuropa strömt milde Luft heran. Den Nordwesten beeinflusst ein Tiefausläufer, der Deutschland südostwärts überquert. Dahinter strömt kühlere Luft ins Land.

Die Vorhersage:

Nachts im Norden und Nordwesten stark bewölkt mit etwas Regen, später Wolkenauflockerungen. Im Süden und Südosten meist gering bewölkt, stellenweise Nebel. Tiefstwerte plus 7 bis minus 2 Grad. Morgen im Norden aufgelockert bewölkt, in der Mitte zeitweise Regen und südlich der Donau teils sonnig. Temperaturen 8 bis 15, im Süden 14 bis 18 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Nordosten und Osten, teils auch in der Mitte stark bewölkt, am Nachmittag Auflockerungen. Sonst nach Nebelauflösung heiter. 7 bis 12 Grad.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.