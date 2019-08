Das Wetter: Nachts vom Südwesten bis nach Bayern und Mitteldeutschland Schauer und teils kräftige Gewitter, vereinzelt Unwetter. Sonst gering bewölkt. 17 bis 9 Grad. Am Tag in der Nordwesthälfte weitgehend freundlich, in der Südosthälfte viele Wolken. Teils Schauer und Gewitter bei 18 bis 27 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag bewölkt mit einzelnen Schauern, im Süden zunehmende Wolkenlücken und meist trocken. 18 bis 23 Grad.