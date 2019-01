Das Wetter: In der Nacht stellenweise Schauer. An den Alpen weiter Unwettergefahr. Tiefstwerte plus 4 bis minus 4 Grad. Morgen meist bewölkt, im Tagesverlauf nachlassende Niederschläge. 2 bis 8 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch in der Nordhälfte zeitweise leichter Regen, in der Südhälfte längere Auflockerungen. 4 bis 9 Grad.