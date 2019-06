Das Wetter: In der Nacht gering bewölkt und weitgehend trocken. Tiefstwerte 12 bis 6 Grad. Am Pfingstsonntag teils bewölkt, teils heiter, am Abend im Westen etwas Regen. 19 bis 28 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Pfingstmontag im Tagesverlauf verbreitet kräftige Schauer und Gewitter. Höchstwerte zwischen 19 und 30 Grad.