Das Wetter: In der kommenden Nacht überwiegend klar, im Süden gebietsweise Nebel bei 9 bis 3 Grad. Am Tage meist freundlich mit längerem Sonnenschein, nur an der Nordsee und im Südosten auch Wolken. 19 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag heiter bis wolkig und nur vereinzelt etwas Regen. 14 bis 18 Grad im Norden, sonst bis 22 Grad.