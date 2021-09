Das Wetter: Am Abend bewölkt mit einigen Auflockerungen. Vor allem im Süden und Südwesten auch etwas Regen, 14 bis 22 Grad. In der kommenden Nacht vereinzelt etwas Regen, stellenweise Nebelbildung, 11 bis 5 Grad.

Morgen Wechsel von Sonne und Wolken. Örtlich Schauer. Sonst überwiegend trocken. 15 bis 20 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag teils heiter, teils wolkig und trocken. Geringes Schauerrisiko an der Küste und am Alpenrand bei ähnlichen Werten.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.