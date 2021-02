Der Wetterbericht, die Lage: Unter dem Einfluss eines Hochdruckgebiets mit Schwerpunkt über England und der Nordsee herrscht ruhiges Wetter. Dabei erwärmt sich die eingeflossene Polarluft.

Die Vorhersage:

Nachts im Norden und in der Mitte Nebel oder Hochnebel, im Süden klar oder gering bewölkt. Tiefstwerte plus 4 bis minus 6 Grad. Am Tag nach Nebelauflösung heiter oder sonnig. Temperaturen von 6 Grad im Norden bis 14 Grad am Oberrhein.



Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag nach Nebelauflösung verbreitet sonnig bei 4 bis 15 Grad.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.