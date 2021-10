Der Wetterbericht, die Lage: Die eingeflossene milde Meeresluft und hoher Luftdruck bestimmen bis auf Weiteres das Wetter.

Die Vorhersage:

Nachts aufgelockerte Wolken, in der Mitte und im Süden Nebel. Tiefstwerte plus 10 bis minus 3 Grad. Am Tag nach Nebelauflösung viel Sonne. Temperaturen 10 bis 18 Grad, bei Dauernebel auch darunter.



Die weiteren Aussichten:

Am Freitag sonnig, in der Mitte und im Süden teils ganztags neblig trüb. 10 bis 19 Grad.

