Das Wetter: In der Nacht aufgelockerte Wolken, in der Mitte und im Süden Nebel. Tiefstwerte plus 10 bis minus 2 Grad. Am Tage nach Nebelauflösung viel Sonne. Temperaturen 10 bis 18 Grad, bei Dauernebel auch darunter.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag sonnig, in der Mitte und im Süden teils ganztags neblig trüb. 10 bis 19 Grad.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.