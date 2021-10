Das Wetter:

Nach Nebelauflösung viel Sonne. Höchsttemperaturen 11 bis 18 Grad, bei Dauernebel auch darunter.



Am Freitag sonnig, in der Mitte und im Süden teils ganztags neblig trüb. 10 bis 19 Grad.



Die weiteren Aussichten:



Am Samstag im Nordwesten und Westen zeitweise bewölkt und etwas Regen. Sonst oft heiter bei 13 bis 19 Grad.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.