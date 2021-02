Der Wetterbericht, die Lage: Ein Hoch verlagert seinen Schwerpunkt von Südskandinavien nach Mitteleuropa. Es bestimmt mit der eingeflossenen arktischen Polarluft das Wetter.

Die Vorhersage:

Nachts meist klar. Im Nordosten und Osten örtlich hochnebelartige Bewölkung oder Nebel, teils auch gering bewölkt. Tiefstwerte minus 4 bis minus 20 Grad. Morgen nach Nebelauflösung verbreitet sonnig. Im Westen ab dem Mittag Aufzug von Wolken. Temperaturen minus 5 bis plus 1 Grad, im Westen und Südwesten sowie an der Nordsee 0 bis 4 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Montag von Westen her aufkommende Niederschläge, meist als Regen, teils aber auch als Schnee. Im Osten und Südosten neben Wolkenfeldern zeitweise noch Sonnenschein, später zunehmende Bewölkung. Minus 4 bis plus 4 Grad, im Westen und Südwesten 2 bis 8 Grad.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.