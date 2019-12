Das Wetter: Nachts teils klar, teils bewölkt. Gebietsweise dichter Nebel. Tiefstwerte plus 4 bis minus 7 Grad. Am Tag nach teils zäher Nebelauflösung viel Sonnenschein. In Tallagen und Flussniederungen teils ganztags neblig-trüb. Temperaturen 2 bis 7 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Norden und Westen zunehmend bewölkt, aber meist trocken. Im Osten und Süden teils sonnig, teils Hochnebel. Bei Dauernebel 0, sonst 3 bis 11 Grad.