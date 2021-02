Das Wetter: Nachts im Norden und Nordwesten wolkig, sonst gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte plus 11 bis minus 3 Grad. Am Tag nach Auflösung teils zäher Nebelfelder viel Sonnenschein. Nur im äußersten Norden Durchzug von Wolken. Temperaturen 15 bis 21 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag in der Nordwesthälfte sonnig, später von Nordwesten her Wolkenfelder. Gegen Abend etwas Regen. In der Südosthälfte nach Nebelauflösung sonnig. 14 bis 20 Grad und ganz im Norden 9 bis 14 Grad.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.