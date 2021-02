Das Wetter: Nach Auflösung teils zäher Nebelfelder viel Sonnenschein. Nur im Norden Durchzug von Wolken. 16 bis 22 Grad, an den Küsten und in den Nebelgebieten kühler. Morgen in der Nordwesthälfte sonnig, später von Nordwesten her Wolkenfelder. Gegen Abend etwas Regen. In der Südosthälfte nach Nebelauflösung sonnig. 14 bis 20 Grad, ganz im Norden 9 bis 14 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag von der Mitte südwärts vorankommende dichte Wolken mit Regen. Nur noch an den Alpen trocken. Im Norden, später auch bis zur Mitte Auflockerungen. 9 bis 15 Grad, an der See und im höheren Bergland um 7 Grad.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.