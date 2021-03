Das Wetter: In der Nacht breiten sich Niederschläge aus. Im Nordwesten und Westen stürmische Böen. Tiefsttemperaturen von +8 Grad am Niederrhein bis -3 Grad in Bayern. Morgen vielfach stark bewölkt. Schauer und einzelne Gewitter möglich. Höchstwerte 8 bis 15 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag Wechsel von Sonne und Wolken. Temperaturen 6 bis 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.