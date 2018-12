Das Wetter: Nachts bedeckt, gebietsweise Regen. Tiefstwerte plus 10 bis minus 1 Grad. Morgen nachlassende Niederschläge. Im Norden und Westen zeitweise Wolkenauflockerungen. Temperaturen im Nordosten und Osten 2 bis 5, sonst 5 bis 12 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag in der Nordosthälfte stark bewölkt, gelegentlich etwas Regen. In der Südwesthälfte neblig-trüb, teils auch heiter. 3 bis 8 Grad.