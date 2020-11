Der Wetterbericht, die Lage: Mit einer südwestlichen Strömung gelangt sehr milde Luft nach Deutschland. Tiefdruckeinfluss und Tiefausläufer gestalten das Wetter in den nächsten Tagen wechselhaft.

Die Vorhersage:

Nachts Durchzug eines Regengebiets von Westen nach Osten. Tiefstwerte 16 bis 7 Grad. Am Tag nachlassende Niederschläge und auflockernde Bewölkung, vor allem im Südwesten und südlich der Donau länger sonnig. Im Nordwesten am Nachmittag erneut Regen. Temperaturen von 16 Grad an den Küsten bis 24 Grad im Südwesten.



Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag in der Nordwesthälfte Wechsel aus Sonne und Wolken, dabei einzelne Schauer. In der Südosthälfte viele Wolken und wiederholt Regen. 12 bis 17 Grad.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.