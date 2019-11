Das Wetter: In der Nacht verbreitet klar. Nur an den Küsten noch einzelne Schauer. Plus 5 bis minus 3 Grad. Am Tage nach Nebelauflösung vielerorts länger sonnig bei 3 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Nordwesten und Westen zunehmend bewölkt, im Osten noch sonnig. Im Süden teils ganztägig Nebel oder Hochnebel. 4 bis 9 Grad.