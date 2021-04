Das Wetter: In der Nacht nach abklingenden Schauern teils wolkig, teils klar. Im östlichen Mittelgebirgsraum zeitweise Niederschläge, in tieferen Lagen Schnee. Tiefstwerte plus 3 bis minus 6 Grad. Morgen in der Südhälfte bewölkt und etwas Regen, im Bergland Schnee. Sonst meist sonnig. 4 bis 13 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag heiter bis wolkig. Im Westen sonnige Abschnitte, im Südosten gebietsweise regnerisch bei 6 bis 14 Grad.

Diese Nachricht wurde am 15.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.