Das Wetter: In der Nacht vielerorts hochnebelartig bewölkt, nur in höheren Mittelgebirgslagen und im Nordwesten teils klar. Tiefsttemperaturen 8 bis minus 1 Grad. Am Tage im Norden und Nordosten ganztägig trüb durch Hochnebel, sonst nach Nebelauflösung gebietsweise Auflockerungen. 10 bis 16 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Norden und in den Niederungen im Westen weiter Hochnebel, sonst nach Nebelauflösung viel Sonne. 13 bis 17 Grad, am Alpenrand bis 20 Grad.