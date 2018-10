Das Wetter: Nachts in der Nordhälfte zunehmende Bewölkung und vereinzelt Regen. Sonst meist trocken. 10 bis 0 Grad. Am Tage in der Nordhälfte meist stärker bewölkt, Schauer vor allem an den Küsten. Sonst heiter bis sonnig bei 12 bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am morgigen Freitag im Norden einzelne Schauer, sonst meist sonnig bei 16 bis 22 Grad.