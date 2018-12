Das Wetter: Nachts an den Alpen Schnee. Sonst klar oder örtlich Nebel bei Tiefstwerten zwischen +5 und -4 Grad. Am heutigen 1. Weihnachtsfeiertag in der Nordosthälfte stark bewölkt, gelegentlich Regen. Sonst teils heiter, teils neblig-trüb bei Werten zwischen 1 und 8 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am 2. Weihnachtsfeiertag im Norden bedeckt. Im Südwesten nach Nebelauflösung längere sonnige Abschnitte. 1 bis 8 Grad.