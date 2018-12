Das Wetter: Bis zum Abend im Süden und Osten einzelne Schauer, in höheren Lagen Schnee, in den übrigen Gebieten trocken mit Auflockerungen. In der kommenden Nacht an den Alpen Schnee, sonst klar, örtlich Nebel, bei Tiefstwerten zwischen +5 und -4 Grad. Am morgigen 1. Weihnachtsfeiertag in der Nordosthälfte stark bewölkt, gelegentlich Regen. Sonst teilts heiter, teils neblig-trüb bei Werten zwischen 1 und 8 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am 2. Weihnachtsfeiertag im Norden bedeckt. Im Südwesten nach Nebelauflösung längere sonnige Abschnitte. 1 bis 8 Grad.