Das Wetter: In der Nacht vielerorts Auflockerungen, nur im Küstenbereich örtlich noch Regen. Tiefstwerte 15 bis 7 Grad. Am Tage im Norden wechselnd bewölkt, aber meist trocken. In der Mitte und im Süden sonnig. 20 bis 29 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch in der Osthälfte sonnig und trocken, in der Westhälfte im Tagesverlauf Schauer und Gewitter. 22 bis 31 Grad.