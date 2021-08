Das Wetter:

Am Tage nach oft heiterem Start im Tagesverlauf Bildung von Quellwolken und vor allem in der Nordwesthälfte und an den Alpen Schauer und Gewitter. In der Südosthäfte weitgehend trocken. 19 bis 25 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag in weiten Teilen erneut Schauer und auch kurze Gewitter. Im Süden und Südosten dagegen kaum Schauer und auch länger sonnig. 19 bis 27 Grad.

Diese Nachricht wurde am 08.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.