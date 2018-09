Das Wetter: Nachts im Nordwesten stark bewölkt, an der Nordsee Schauer und Gewitter. Sonst weitgehend trocken. Tiefstwerte 13 bis sechs Grad. Am Tag im Nordwesten stark bewölkt, an der Nordseeküste Schauer. Sonst meist heiter und trocken bei 22 bis 28 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag in der Nordhälfte stark bewölkt mit schauerartigem Regen, vereinzelt auch Gewitter. Nach Süden hin freundlicher. 18 bis 27 Grad.