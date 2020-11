Das Wetter: In der Nacht im Südosten zunächst noch neblig oder klar, später vont von Nordwesten zunehmende Bewölkung mit Niederschlägen. Glättegefahr. Tiefstwerte plus 5 bis minus 7 Grad. Morgen überwiegend stark bewölkt oder bedeckt, nur im Nordwesten und Westen Auflockerungen bei minus 1 bis plus 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch teilweise hochnebelartig bedeckt mit etwas Sprühregen, teilweise auch locker bewölkt. An den Alpen etwas Schneefall. Minus 1 bis plus 7 Grad.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.