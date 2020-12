Das Wetter: In der Nacht überwiegend bedeckt, teils kräftige Niederschläge. Tiefsttemperaturen 9 bis 2 Grad. Morgen - an Heiligabend - zunächst weitere Niederschläge, im Verlauf von Norden und Nordwesten nachlassend. Später an den Alpen und in den Mittelgebirgen bis in mittlere Lagen auch Schnee. Zwischen 4 Grad im Norden und 12 Grad im Süden.

Die weiteren Ausichten:

Am ersten Weihnachtsfeiertag an den Alpen und in den Mittelgebirgen Schnee oder Schneeregen. Sonst meist trocken, in Schleswig-Holstein auch sonnig. 0 bis 6 Grad.

Diese Nachricht wurde am 23.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.