Das Wetter: In der Nacht überwiegend bedeckt. Minus 4 bis minus 13 Grad. Am Tage teils aufgelockert, teils bedeckt, im Südosten etwas Schnee bei minus 5 bis plus 2 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag Regen, im Osten und Südosten als Schnee. An den Alpen teils heiter. 0 bis 8 Grad.