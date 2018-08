Das Wetter: In der Nacht in Küstennähe unbeständig mit Schauern und Gewittern, an den Alpen teils kräftiger Regen. Sonst bewölkt, aber trocken bei 12 bis 6 Grad. Morgen meist wechselnd bewölkt, vor allem im Westen und Südwesten auch längere Aufheiterungen. An den Küsten und im Südosten Schauer. 18 bis 22 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Nordwesten und Norden bewölkt und Schauer. Sonst meist trocken. 18 bis 25 Grad.