Das Wetter: In der Nacht in der Nordhälfte stark bewölkt, etwas Regen, sonst überwiegend gering bewölkt oder klar, im Süden teils dichter Nebel. Tiefstwerte 17 bis 6 Grad. Am Tage im Norden erneut wolkig und gebietsweise etwas Regen bei 19 bis 24 Grad. Im Süden 24 bis 29 Grad und locker bewölkt oder sonnig.

Die weiteren Aussichten: Am Donnerstag wechselnd bewölkt und meist trocken bei 17 bis 27 Grad.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.