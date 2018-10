Das Wetter: In der Nacht bewölkt mit Regen, in der Mitte trocken. 10 bis 0 Grad. Morgen in der Nordhälfte dichte Wolken und Regen. Im Süden aufgelockert und meist trocken bei ähnlichen Temperaturen.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch wechselnd, Richtung Alpen stark bewölkt. 11 bis 19 Grad.