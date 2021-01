Das Wetter: In der kommenden Nacht im Norden und Westen Schneefall, örtlich Glätte, am Niederrhein und an den Küsten auch Regen. Südlich der Donau aufgelockerte Bewölkung. Temperaturen bei 0 bis minus 10 Grad, in den Ballungsgebieten und an der See frostfrei.

Morgen meist stark bewölkt und gelegentlich Regen- oder Schneefall, im Süden auch sonnige Abschnitte bei 0 bis 4 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Samstag zeitweise Niederschläge, im Westen und Süden Auflockerungen, 0 bis 4 Grad.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.