Das Wetter: In der Nacht bewölkt, vor allem im Süden Regen. Sonst teils auch Auflockerungen. Tiefsttemperaturen 15 bis 9 Grad. Auch tagsüber meist wechselnd bewölkt mit Regen, an der See und in der Mitte teils sonnig. 16 bis 25 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Norden und in der Mitte meist freundlich und trocken. Im Süden stärker bewölkt, im Südosten auch Niederschläge. 20 bis 24 Grad im Süden, sonst bis 28 Grad.