Das Wetter: In der Nacht meist bewölkt und zeitweise Regen. 11 bis 2 Grad. Am Tage in der Nordwesthälfte stark bewölkt und regnerisch. Sonst nach Nebelauflösung meist heiter bis wolkig und nur vereinzelt Regen. 14 bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Norden und in der Mitte stark bewölkt und zeitweise Regen. Sonst trocken bei 12 bis 18 Grad, am Alpenrand bis 21 Grad.