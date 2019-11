Das Wetter: In der Nacht von Südwesten her aufziehende Regenwolken. Sonst wechselnd bewölkt, gebietsweise auch Nebel und überfrierende Nässe. Minus 4 bis plus 4 Grad. Am Tag überwiegend stark bewölkt und gebietsweise Regen. Im Mittelgebirge und am Alpenrand auch Schnee. 2 bis 13 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Auch am morgigen Montag stark bewölkt und vereinzelt Regen bei 3 bis 8 Grad.