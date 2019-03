Das Wetter: In der Nacht wechselnd bewölkt und Schauer, teils bis in tiefere Lagen als Schnee oder Schneeregen. Tiefstwerte zwischen 5 und 0 Grad. Am Tage ebenfalls Schauer, vereinzelt Gewitter, aber auch längere sonnige Abschnitte. 2 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag weiter wechselnd bewölkt, nur noch einzelne Schauer. 5 bis 11 Grad.