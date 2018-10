Das Wetter: In der Nacht meist wechselnd bis stark bewölkt, örtlich Schauer, an der Ostseeküste auch Gewitter. Tiefstwerte 10 bis 3 Grad. Am Tage wechselnd, südlich der Donau auch stark bewölkt, teils mit Regen. 12 bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag verbreitet heiter und trocken, nur im Norden stark bewölkt und an den Küsten Schauer. 12 bis 20 Grad.



Das waren die Nachrichten.