Das Wetter: In der Nacht in der Mitte einzelne Schauer und Gewitter, im Norden und Süden trocken. 22 bis 15 Grad. Am Tage erneut sonnig oder locker bewölkt. Später mehr Wolken und in der Mitte Hitzegewitter. 28 bis 37 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag sonnig oder locker bewölkt. In der Mitte und im Süden im Tagesverlauf einige Quellwolken und besonders über dem Bergland örtliche Hitzegewitter. Im Norden voraussichtlich trocken. 30 bis 37 Grad.