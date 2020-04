Das Wetter: In der Nacht zunächst verbreitet klar, später von Vorpommern her in den äußersten Nordosten ziehende dichtere Wolkenfelder. Überall trocken, Tiefsttemperaturen 8 bis 1 Grad. Morgen sonnig und wolkenlos, nur von der Ostsee bis zur Lausitz zeitweise Durchzug von Wolken. Höchsttemperaturen 11 bis 24 Grad.

Die weiteren Ausssichten:

Am Donnerstag weiter sonnig bei 20 bis 24 Grad.