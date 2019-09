Das Wetter: Nachts in der Nordosthälfte gering bewölkt oder klar, in der Südwesthälfte viele Wolken und gebietsweise Schauer. 15 bis 4 Grad. Am Tage im Nordosten heiter bis sonnig, sonst grau und teils nass bei 14 bis 23 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Dienstag wolkig mit Auflockerungen und vorwiegend trocken bei 16 bis 22 Grad.