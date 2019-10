Das Wetter: In der Nacht im äußersten Süden, an den Küsten und im Nordosten örtlich Regen. Sonst bewölkt, nach Norden hin auch teils klar. Tiefsttemperaturen 7 bis minus 2 Grad. Am Tage im Norden länger heiter, sonst wechselnd bewölkt. Im Süden zeitweise Regen. 6 bis 12 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch lockere Wolkenfelder, im Süden verbreitet heiter. 5 bis 12 Grad.