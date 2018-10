Das Wetter: Am Abend und in der Nacht im Norden stärker bewölkt. Sonst zunächst klar, später teils dichte Nebelfelder. 9 bis 0 Grad. Morgen bleibt es im Norden zeitweise wolkig. In den restlichen Landesteilen wird es vielfach sonnig und trocken. 15 bis 23 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch weiterhin freundlich. 19 bis 24 Grad.