Das Wetter: Nachts weitere Niederschläge, im Süden nachlassend. Tiefstwerte plus 4 bis minus 3 Grad. Am Tage in der Nordhälfte stark bewölkt, zeitweise etwas Regen. In der Südhälfte aufgelockerte Bewölkung, örtlich auch ganztags trüb. Höchstwerte 4 bis 8 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Norden wolkig, aber trocken, im Süden Regen, Schneeregen oder Schnee. 1 bis 7 Grad.