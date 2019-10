Das Wetter: In der Nacht im Norden Regen, sonst abklingende Niederschläge. Tiefstwerte zwischen 11 und 2 Grad. Am Tage in der Nordhälfte weitere Regenfälle, sonst bewölkt und trocken, im Süden zunehmend sonnig. 15 bis 22 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag heiter und trocken, im Norden und Nordwesten gebietsweise Regen. 14 bis 26 Grad.