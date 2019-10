Das Wetter: Am Abend und in der Nacht im Norden Regen, in der Mitte Auflockerungen und im Süden klar. Tiefstwerte 14 bis 2 Grad. Morgen in der Nordhälfte bewölkt mit Regen, in der Südhälfte häufig sonnig, später einzelne Quellwolken. Tageshöchstwerte zwischen 14 und 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Norden und Westen wechselnd bis stark bewölkt, zeitweise etwas Regen. Im Süden und Osten teils gering bewölkt, teils sonnig. 18 bis 27 Grad.