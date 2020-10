Das Wetter: In der Nacht im Norden bewölkt, örtlich Regen. Sonst nachlassende Schauer bei Tiefstwerten zwischen 6 und 1 Grad. Im Bergland leichter Frost. Am Tage im Norden und in der Mitte stark bewölkt mit einzelnen Regenschauern. Später hier wie bereits im Süden Aufheiterungen. Höchstwerte 9 bis 14 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Norden und in der Mitte vereinzelt Regen. Im Süden freundlich. Höchstwerte zwischen 10 und 16 Grad.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.