Das Wetter: In der Nacht überwiegend bewölkt, vor allem im Norden und Osten etwas Regen. Südlich der Donau und im Schwarzwald teils klar. Tiefstwerte zwischen minus 5 Grad im Süden sowie plus 6 Grad im Norden und Osten. Morgen meist stark bewölkt, im Norden und Nordosten aufkommender Regen. Im Südwesten und an den Alpen auch heitere Abschnitte. 1 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Süden und Osten etwas Regen, in höheren Lagen Schnee, sonst meist trocken, aber bewölkt. 3 bis 9 Grad.