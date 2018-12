Das Wetter: In der Nacht im Norden und in der Mitte bedeckt und gebietsweise Regen. Im Süden teils klar, teils neblig. In der Südhälfte 0 bis -6 Grad, sonst bis +6 Grad. Tagsüber meist stark bewölkt, ab mittags zunächst im Nordwesten aufkommender Regen, später auch im Osten. Nur südlich der Donau auch heitere Abschnitte. 0 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Süden und Osten etwas Regen, in höheren Lagen Schnee. Sonst meist trocken, aber bewölkt. In Küstennähe etwas Sonne möglich. 3 bis 9 Grad.