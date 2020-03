Das Wetter: In der Nacht im Norden bewölkt, in der Mitte etwas Regen, im Süden überwiegend klar. Tiefstwerte 8 bis 0 Grad. Tagsüber im Norden und in der Mitte nachlassende Niederschläge. Im Süden zunächst sonnig, später Schauer und einzelne Gewitter. Höchsttemperaturen von 7 Grad im Norden bis 21 Grad im Süden.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Süden und in der Mitte noch überwiegend stark bewölkt mit Niederschlägen, im höheren Bergland Schnee. Im Norden heiter bis wolkig und trocken. 6 bis 13 Grad.